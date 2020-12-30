«Голден Стэйт» может обменять Дрэймонда Грина, один клуб очень хочет заполучить его

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» может решиться на обмен звёздного форварда Дрэймонда Грина, если клуб снова окажется в конце таблицы, утверждает инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.
«Если дела у «Уорриорз» не наладятся после возвращения Грина в строй, мы можем увидеть такое развитие событий, при котором Дрэймонд окажется на рынке обменов. Это вполне вероятно, учитывая, куда движется клуб. И я знаю команду, у которой потекут слюни, если «Уорриорз» соберутся обменять Дрэймонда. Но я не буду её называть», – сказал Хэйнс в своём авторском подкасте.
Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы. «Голден Стэйт» в первых четырёх матчах потерпел два поражения, уступив «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138), а затем добыл две победы, одолев «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106).
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