Экс-партнёр Пиппена вступился за Ларсу, встречающуюся с годящимся ей в сыновья Бизли

Экс-одноклубник Скотти Пиппена, четырёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Джон Салли не осуждает поведение его экс-жены 46-летней Ларсы, которая начала встречаться с 24-летним защитником «Миннесоты Тимбервулвз» Маликом Бизли.
«Мы не выбираем, в кого влюбляться. Мы можем выбирать, с кем встречаться, но не в кого влюбляться. Когда есть чувства, возраст не имеет значения. Всё, что я вижу в этой истории, — это то, что Ларса просто живёт своей жизнью. Ларса может рассказать Малику Бизли об ошибках, которые ему не следует совершать в своей карьере. Когда был в его возрасте, я понял, что НБА — тяжёлый мир. Если окажется, что она просто помогает этому молодому человеку в жизни, тогда она великолепна.
Мне грустно за мать сына Малика Бизли, но… Я видел фотографии, которые они с Ларсой выкладывают в «Инстаграм». Они вместе выглядят счастливыми. Может быть, это то, что ему нужно после всех этих неприятностей. В целом женщины старшего возраста преуспевают в воспитании молодых спортсменов. Это то, что я испытал, когда пришёл в НБА. Ей было 32 года, она была на девять лет старше меня. Она мне помогла", — приводит слова Салли Parlons Basket.
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