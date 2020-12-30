Источник назвал суперзвезду НБА, которая вербует Джеймса Хардена

Инсайдер The Oregonian Майк Ричман заявил, что разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард активно пытается убедить Джеймса Хардена перейти из «Хьюстон Рокетс» в его команду.



«Лиллард немного изменил свой подход. То ли с учётом того, что Харден расширил список команд, куда может перейти, то ли с учётом того, что сам Дэмьен недавно пытался незаметно завербовать Янниса Адетокунбо.



Эти две вещи заставляют меня думать, что впервые в своей карьере Дэмьен активно вербует звёзд и побуждает их присоединиться к нему. Я не говорю, что Лиллард идёт на всё и говорит: «Джеймс, иди сюда, я избавлюсь от всех, чтобы ты был в моей команде». Но не сомневаюсь, что они оба общались. Иначе почему Харден включил «Портленд» в свой список. Смог ли бы он сделать это, не поговорив предварительно с Дэмьеном?



Лилларду 30 лет. Он вступает в свой девятый сезон в НБА и прекрасно знает, как всё устроено. Дэмьен понимает, что для завоевания титула — его конечной цели – ему потребуются два игрока из топ-10 в команде. А последние 15 титулов были выиграны именно клубами, у которых было как минимум два таких баскетболиста.

Это правильный путь. У «Блэйзерс» нет двух таких игроков или набора талантов, как у «Рэпторс» в 2019 году. К тому же «Торонто» тогда ещё и повезло с травмами у «Уорриорз». Лиллард принял это к сведению, поэтому он изменил свой подход. На мой взгляд, сейчас он активно завлекает игроков», — цитирует Ричмана Parlons Basket.