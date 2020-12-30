Шакил О'Нил считает, что «Голден Стэйт» не выйдет в плей-офф. Чарльз Баркли не согласился
Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил заявил, что «Голден Стэйт Уорриорз» станет одной из команд, которые не смогут в нынешнем сезоне выйти в плей-офф. С этим мнением не согласился член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли.
«Когда Дрэймонд Грин восстановится, они вернутся в этот спор», — приводит слова Баркли Essentially Sports.
Напомним, Грин пропускает начало сезона из-за травмы стопы. «Голден Стэйт» в первых четырёх матчах потерпел два поражения, уступив «Бруклин Нетс» (99:125) и «Милуоки Бакс» (99:138). Затем «Уорриорз» добыли две победы, одолев «Чикаго Буллз» (129:128) и «Детройт Пистонс» (116:106).
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