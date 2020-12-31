ЦСКА установил феноменальные исторический рекорд Евролиги и рекорд франшизы

ЦСКА на выезде победил итальянский «Милан» (91:87 ОТ) в гостевом матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

ЦСКА собрал 60 подборов в матче с «Миланом», что является новым рекордом в истории франшизы в Евролиге и вторым лучшим в истории турнира (больше только у польской «Арки» с «Монтепаски» в 2012 году — 62). Прежний рекорд ЦСКА составлял 55 подборов в матче с «Панатинаикосом» в «Финале четырёх» сезона-2004/2005. Кроме того, «армейцы» собрали 30 подборов в нападении. Это новый исторический рекорд Евролиги. Команда Димитриса Итудиса превзошла сербский «Партизан» и испанскую «Уникаху», которые собирали 25 подборов под чужим щитом в 2010 и 2014 годах соответственно.

Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Йоханнес Фойгтман — 13 очков и 12 подбороа. В составе «Милана» 21 очко на счету Зака Ледея.