Никола Милутинов установил фантастический исторический рекорд Евролиги
ЦСКА на выезде победил итальянский «Милан» (91:87 ОТ) в гостевом матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов. Милутинов собрал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006 год), Грегора Фучку («Барселона», 2005 год) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001 год), которые собирали по 11 подборов в нападении каждый.
Самым результативным в составе победителей стал Майк Джеймс, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Йоханнес Фойгтман — 13 очков и 12 подбороа. В составе «Милана» 21 очко на счету Зака Ледея.
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