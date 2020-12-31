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Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в качестве главного тренера клуба НБА

Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в качестве главного тренера клуба НБА
Баскетбол / НБА 0

Ассистент «Сан-Антонио Спёрс» Бекки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба НБА в официальном матче.

Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио» в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (107:121) после удаления главного тренера «Спёрс» Грега Поповича за два технических фола. Ранее Хэммон руководила командой в «пузыре» во время выставочного матча против «Милуоки Бакс».

«Сан-Антонио» пригласил Хэммон в тренерский штаб в 2014 году. Она стала первой женщиной, которая работает в клубе НБА на постоянной основе.

Во времена игровой карьеры Хэммон в составе сборной России стала бронзовым призёром Олимпийских игр в 2008 году и серебряным призёром чемпионата Европы в 2009 году. В России баскетболистка выступала за московский ЦСКА, «Надежду» (Оренбург) и команду «Спарта и К» (Видное).

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