Итудис и Милутинов высказались о матче с «Миланом», где ЦСКА установил рекорды

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвёл итоги выездного матча Евролиги с «Миланом» (91:87 ОТ).



«Я должен поздравить свою команду. Все видели команду, что моя команда отказалась отступать и сдаваться, несмотря на обстоятельства, с которыми пришлось столкнуться по ходу игры. Отмечу, что мы были не в полном составе, а двое игроков проводили первый матч после травмы — Джоэл Боломбой и Янис Стрелниекс. Даниэль Хэкетт играл так, будто не пропускал никаких матчей, хотя его не было в строю около 15 дней. У Торнике Шенгелии были проблемы с перебором фолов, Йоханнесс Фойгтманн вышел и очень старался. Есть цифры, серьезные цифры. Кажется, это один из рекордов, 60 подборов. Это можно по-разному интерпретировать, ведь мы промахивались. Мы не показали свою лучшую игру, обе команды не сделали этого.



У «Милана» всё хорошо с броском, если не ошибаюсь, перед нашим матчем показатель реализации 3-очковых у них составлял 42%, но мы спровоцировали их на 0 из 5 в первой половине. Кроме того, доминировали на щитах, что показало огромное желание независимо от ситуации, потому что Майк Джеймс отлично проявил себя в созидании, у него 11 передач, и это второй матч против «Милана», в котором у него 11 ассистов, но с худшим процентом. Это не то же самое, что было в прошлом году в Калининграде. Мне очень понравилось, как команда отреагировала. Хочу, чтобы этот дух сохранился. Мы играли командой, мы верим в то, что делаем, это отлично. И пусть это был не лучший наш день. Мы были здесь в каждом владении, так что поздравления команде и удачи «Милану», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.

«Не только я, вся команда сражалась в этот вечер. Мы действительно оставили на площадке все силы, потому что у «Милана» хорошая команда. Здесь с ними играть особенно сложно. Все игроки в этот вечер отдали борьбе все. Мы заслужили победу», – добавил центровой ЦСКА Никола Милутинов.

ЦСКА собрал 60 подборов в матче с «Миланом», что является новым рекордом в истории франшизы в Евролиге и вторым лучшим в истории турнира (больше только у польской «Арки» с «Монтепаски» в 2012 году — 62). Прежний рекорд ЦСКА составлял 55 подборов в матче с «Панатинаикосом» в «Финале четырёх» сезона-2004/2005. Кроме того, «армейцы» собрали 30 подборов в нападении. Это новый исторический рекорд Евролиги. Команда Димитриса Итудиса превзошла сербский «Партизан» и испанскую «Уникаху», которые собирали 25 подборов под чужим щитом в 2010 и 2014 годах соответственно.



Центровой ЦСКА Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов. Милутинов собрал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006 год), Грегора Фучку («Барселона», 2005 год) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001 год), которые собирали по 11 подборов в нападении каждый. Кроме того, «армейцы» добыли 12-ю подряд победу, что является рекордом клуба в Евролиге.