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Леброн Джеймс установил фантастическое достижение в НБА на свой день рождения

Леброн Джеймс установил фантастическое достижение в НБА на свой день рождения
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Сперс» (121:107).

Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. Майкл Джордан (866), Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575) следуют в списке после Леброна по количеству матчей с 10+ набранных очков. Стоит отметить, что Джеймс покорил достижение на свой день рождения. Леброну исполнилось 36 лет.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Джеймс стал самым результативным в составе «Лейкерс», Деннис Шрёдер набрал 21 очко, Энтони Дэвис записал себе в актив 20 баллов.

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