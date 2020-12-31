Леброн Джеймс установил фантастическое достижение в НБА на свой день рождения
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Сперс» (121:107).
Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. Майкл Джордан (866), Карим Абдул-Джаббар (787) и Карл Мэлоун (575) следуют в списке после Леброна по количеству матчей с 10+ набранных очков. Стоит отметить, что Джеймс покорил достижение на свой день рождения. Леброну исполнилось 36 лет.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
Джеймс стал самым результативным в составе «Лейкерс», Деннис Шрёдер набрал 21 очко, Энтони Дэвис записал себе в актив 20 баллов.
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