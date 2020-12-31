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Шакил О'Нил поставил условие Леброну Джеймсу по превосходству величия Майкла Джордана

Шакил О'Нил поставил условие Леброну Джеймсу по превосходству величия Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил отметил игру Леброна Джеймса в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (121:107) и заявил, что если звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» будет продолжать в том же духе, то превзойдёт по величию Майкла Джордана.

«Леброн уже обогнал Коби и Джордана по очкам. Он будет подбираться к Кариму Абдул-Джаббару. Думаю, он хочет обогнать его.

Полагаю, Леброн хочет сравняться с Коби и Джорданом по чемпионским титулам. Если ему удастся повторить результат Майкла, люди, вероятно, будут немного больше склоняться к тому, чтобы считать, что Леброн был лучшим игроком в мире», — приводит слова Шакила CBS Sports.

В игре с «Сан-Антонио» Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА.

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