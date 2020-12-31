Леброн Джеймс отреагировал на покорение двузначной результативности в 1000-м матче подряд

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс покорил двузначную результативность в 1000-м матче подряд, чего не делал ни один игрок в истории НБА. По признанию самого форварда, он не думает о статистике, а концентрируется на том, что нужно сделать для победы.



«Я просто выхожу и стараюсь быть лучшим каждый вечер», — приводит слова Джеймса журналист Spectrum Sportnet Майк Труделл на своей странице в «Твиттере».



Стоит отметить, что Джеймс покорил достижение на свой день рождения. Леброну исполнилось 36 лет. В матче регулярного чемпионата НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (121:107) он набрал 26 очков. Джеймс стал самым результативным в составе «Лейкерс». Деннис Шрёдер набрал 21 очко, Энтони Дэвис записал себе в актив 20 баллов.