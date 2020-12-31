В «Баварии» отреагировали на лёгкую победу над «Барселоной» в последнем матче года

Главный тренер «Баварии» Андреа Тринкьери прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» (90:77).
«Это большая победа. Теперь на нашем счету их 11 при 6 поражениях. Это отличный результат. Мы не хотим заходить слишком далеко в своих ожиданиях. Стараемся играть от матча к матчу. Но я считаю, эта победа — отличный способ закончить очень трудный год.
Я желаю всем — игрокам, судьям, тренерам, менеджерам, болельщикам – здоровья в 2021 году. Единственное моё желание — снова увидеть фанатов на арене: 500, 5000 или 10 000 – не важно. Хочу просто почувствовать эмоции. Мы знаем, что должны продолжать играть и стараемся делать это наилучшим образом. Но я верю, что если вы спросите любого, кто занимается баскетболом, чего он хочет больше всего, то это вернуть болельщиков», — приводит слова Тринкьери официальный сайт Евролиги.
Своими эмоциями поделился и защитник немецкой команды Уэйд Болдуин.
«Мы знали, что нам предстоит тяжёлая битва после супертяжёлого поражения от «Жальгириса». Это игра, в которой мы должны были победить. «Барселона» — лучшая из лучших, и нам нужно было показать всё лучшее, что есть в нас. Мы хорошо поработали над защитой. Перекрывали зоны, боролись с их большими. В нападении же мы старались действовать быстро. Знали, что они могут устать. Мы молоды и голодны до побед, поэтому хотим продолжить эту тенденцию», — отметил игрок «Баварии».
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