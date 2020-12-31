Джейлен Браун рассказал об интересном моменте, связанном с его рекордом

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал, как ему удалось установить новый личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА с «Мемфис Гриззлиз» (126:107). Он набрал 42 очка, обновив своё предыдущее достижение (34).



«Я даже не подозревал, что иду на такие цифры, просто играл. Но парни в команде стали говорить: «Ты близок к своему рекорду». Я подмигнул главному тренеру Брэду Стивенсу и спросил: «Могу отыграть ещё пару минут?» Он оставил меня на паркете», – приводит слова Брауна The Sports Daily.



Браун стал самым результативным в составе своей команды. У «Мемфиса» больше всего очков набрали Йонас Валанчюнас – 20, Горгуи Дьенг — 17, Десмонд Бейн и Диллон Брукс — по 16.