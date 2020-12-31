Эксперт саркастически высказался о величии Майкла Джордана

Обозреватель Шеннон Шарп язвительно отметил, что многие считают величайшим игроком в истории не Леброна Джеймса, а Майкла Джордана лишь потому, что легенда «Чикаго Буллз» шесть раз выходил в финал НБА и выигрывал при этом титул.



«Величайшее, что когда-либо делал Майкл Джордан, — это то, что его команды выбивали ещё до финала. Поэтому в его резюме нет изъянов. Другими словами, люди убедили себя, что лучше вылететь в первом раунде, чем попасть в финал НБА и проиграть там. Ведь это то, что сделал Майкл», — приводит слова Шарпа Essentially Sports.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.