Эксперт саркастически высказался о величии Майкла Джордана

Обозреватель Шеннон Шарп язвительно отметил, что многие считают величайшим игроком в истории не Леброна Джеймса, а Майкла Джордана лишь потому, что легенда «Чикаго Буллз» шесть раз выходил в финал НБА и выигрывал при этом титул.
«Величайшее, что когда-либо делал Майкл Джордан, — это то, что его команды выбивали ещё до финала. Поэтому в его резюме нет изъянов. Другими словами, люди убедили себя, что лучше вылететь в первом раунде, чем попасть в финал НБА и проиграть там. Ведь это то, что сделал Майкл», — приводит слова Шарпа Essentially Sports.
Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.
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