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Скип Бэйлесс сделал выпад в адрес Леброна: с днём рождения, величайший. На 49 дней раньше

Скип Бэйлесс сделал выпад в адрес Леброна: с днём рождения, величайший. На 49 дней раньше
Баскетбол / НБА 0
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Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс потроллил Леброна Джеймса в его день рождения, в очередной раз дав понять, что считает величайшим игроком в истории баскетбола не звезду «Лос-Анджелес Лейкерс», а легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.

Обозреватель поздравил не самого Леброна, 30 декабря отметившего 36-летие, а Джордана, который будет праздновать свой день рождения 17 февраля.

«С днём рождения, величайший… Поздравляю на 49 дней раньше», — написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.

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