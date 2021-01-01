Ти Джей Уоррен выбыл из строя из-за перелома ноги
У форварда «Индианы Пейсерс» Ти Джей Уоррена диагностирован стрессовый перелом левой ноги, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Уоррен выбыл на неопределённый срок. Форвард ранее получал аналогичное повреждение правой ноги в 2016 году. Уоррену удалось полностью восстановиться после травмы. В сезоне-2020/2021 он вышел на площадку в 4 матчах, в которых набирал в среднем 15,5 очка и делал 3,5 подбора.
Уоррен был одной из лучших игроков рестарта прошлого сезона НБА в «пузыре» Орландо, набирая 26,6 очка в среднем за игру. «Индиана» без Уоррена в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Кливленд Кавальерс» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31).
Рекомендуем вам
- 1 января 2021
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
09:53
-
09:48
-
08:43
-
08:38
- 31 декабря 2020
-
19:56
-
16:29
-
15:45
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
-
12:40
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:32
-
09:48
-
09:20
-
09:04
-
08:48
-
08:37
-
08:07
-
07:29
-
06:33
-
01:27
-
01:21
-
01:10
- 30 декабря 2020
-
23:29
-
23:01
-
21:56
-
20:55
-
18:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам