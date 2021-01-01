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Ти Джей Уоррен выбыл из строя из-за перелома ноги

Ти Джей Уоррен выбыл из строя из-за перелома ноги
Баскетбол / НБА 0

У форварда «Индианы Пейсерс» Ти Джей Уоррена диагностирован стрессовый перелом левой ноги, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

Уоррен выбыл на неопределённый срок. Форвард ранее получал аналогичное повреждение правой ноги в 2016 году. Уоррену удалось полностью восстановиться после травмы. В сезоне-2020/2021 он вышел на площадку в 4 матчах, в которых набирал в среднем 15,5 очка и делал 3,5 подбора.

Уоррен был одной из лучших игроков рестарта прошлого сезона НБА в «пузыре» Орландо, набирая 26,6 очка в среднем за игру. «Индиана» без Уоррена в последнем матче регулярного чемпионата НБА обыграла «Кливленд Кавальерс» — 119:99 (32:21, 25:30, 31:17, 31:31).

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