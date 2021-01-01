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«Бруклин» отказался от обмена Джеймса Хардена. Названа причина

«Бруклин» отказался от обмена Джеймса Хардена. Названа причина
Баскетбол / НБА 0
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Известный журналист Билл Симмонс заявил, что «Бруклин Нетс» отказались от идеи обмена защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена под влиянием Майка Д'Антони, помощника главного тренера Стива Нэша. Харден ранее несколько лет работал под руководством Д'Антони в «Хьюстон Рокетс», клуб не смог выиграть титул чемпиона НБА.

«Из источников, близких к „Нетс“, я слышал, что причина, по которой клуб отказался от обмена Джеймса Хардена, — это Майк Д'Антони. Они сказали себе: «У нас всё хорошо. Давайте оставим здесь наших молодых игроков, Джеймс Харден всегда доставляет проблемы», — приводит слова Симмонса The Ringer.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

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