«Размером с биту». Экс-одноклубник — о половом органе самого высокого игрока в истории НБА

Экс-игрок НБА Джейсон Уильямс рассказал историю о своём бывшем одноклубнике по «Филадельфии Сиксерс» центровом Мануте Боле. 231-сантиметровый суданский центровой Бол является самым высоким игроком в истории НБА.

«Мир его душе, Мануте сейчас нет (умер в 2010 году — прим. „Чемпионата“), но долден сказать, что у этого парня был половой орган размером с биту. В раздевалке он всегда одевался в последнюю очередь. Выходя из душа, он просто надевал носки, и всё. Он ходил голый в раздевалке. Однажды один из журналистов увидел это, и не мог поверить в „фамильные драгоценности“ Мануте. Мануте взял у него микрофон и ударил им по голове, сказав, чтобы он перестал на него так пялиться!», — приводил слова Уильямса Parlons Basket.