«Ни разу не играл трезвым». Экс-одноклубник — о самом высоком игроке в истории НБА

Экс-игрок НБА Джейсон рассказал об особенностях своего бывшего одноклубника по «Филадельфии Сиксерс» Мануте Бола. 231-сантиметровый суданский центровой Бол является самым высоким игроком в истории НБА.

«Болу давали пить постоянно. Он пил пиво Heineken с утра до вечера, чтобы набрать вес. В НБА он ни разу не играл трезвым. Мануте сказал, что ему 30 лет, но я был на скамейке и видел все эти круги и все эти шрамы на его голове. Однажды я спросил его: «Мануте, что это у тебя на лице?» Он ответил: «Белый человек потерял мое свидетельство о рождении в джунглях, поэтому каждые 5 лет я беру камешек и делаю отметку на своей голове». Я ответил: «Ясно. Потом в следующем матче я задумался и сказал себе: «Черт, да ему же 55 лет!», — приводит слова Уильямса Parlons Basket.