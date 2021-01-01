Тимма написал, что Седокова — его подарок. Она отреагировала

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал комментарий под новогодним постом своей жены популярной певицы Анны Седоковой в «Инстаграме».

«Ты мой подарок», — написал Тимма.

«Надеюсь приятный», — отреагировала Седокова.

«Очень», — ответил Тимма, сопроводив комментарий несколькими эмоджи с изображением огня.

Фото доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать событие и рассказали о нём через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.



В 2013 году Тимма выставил свою кандидатуру на драфт НБА и был выбран последним, под общим 60-м номером, командой «Мемфис Гриззлиз». В 2015 году клуб передал права на Тимму «Орландо Мэджик» в обмен на Люка Риднура. Летом 2019 года баскетболист подписал контракт на два сезона с подмосковными «Химками».