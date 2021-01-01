Назван явный фаворит на обмен Джеймса Хардена

«Филадельфия Сиксерс» в данный момент является явным фаворитом на обмен защитника «Хьюстон Рокетс», сообщает True Hoop.

Из всех претендентов «Филадельфия» готова предложить «Хьюстону» лучший пакет активов, выстроенный вокруг форварда Бена Симмонса. «Сиксерс» наряду с «Майами Хит», «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» входят в список желаемых мест продолжения карьеры Хардена.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.