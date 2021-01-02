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Евгений Пашутин: лидерами «Химок» является связка Швед — Букер, но есть и много снайперов

Евгений Пашутин: лидерами «Химок» является связка Швед — Букер, но есть и много снайперов
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и защитник Джордан Кроуфорд поделились мнением перед матчем Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Химки» — остроатакующая команда. Лидерами является связка Швед — Букер, но и помимо этих игроков у них есть много снайперов, весь периметр бьющий. Соперник играет от нападения, всегда много забивает, поэтому нам нужно очень внимательно сыграть в защите, плотно опекать Шведа, не дать ему возможности совершать свободные броски. Должны контролировать подбор и улучшать игру на щитах. В нападении должны сыграть в быстрый баскетбол, двигать мяч и действовать командно. Нужно терпеть все сорок минут, будем играть только на победу. Очень хотим начать год с победы и порадовать наших болельщиков!», приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».

«Химки» — сильный клуб, в котором выступают отличные игроки. После ряда неудач они максимально мотивированы на каждый матч. Постараемся порадовать болельщиков хорошей игрой и сделаем все, чтобы выиграть. Поздравляю всех с Новым годом. Пускай он принесет вам только радость и положительные эмоции!», — добавил Кроуфорд.

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