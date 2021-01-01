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Чарльз Баркли назвал абсолютно худшую команду НБА

Чарльз Баркли назвал абсолютно худшую команду НБА
Баскетбол / НБА 0
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Легенда НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли считает «Чикаго Буллз» худшей командой лиги.

«На сегодняшний день „Чикаго Буллз“ — бесспорно худшая команда в НБА. Могут ли мои коллеги Кенни Смит и Шакил О'Нил назвать пять игроков в составе этой команды?.. С точки зрения потенциала „Буллз“ слабые», — приводит слова Баркли Pick And Roll

В последнем матче регулярного чемпионата «Вашингтон Уизардс» проиграли «Чикаго Буллз» — 130:133 (41:35, 27:36, 32:36, 30:26). У «Вашингтона» Брэдли Бил и Томас Брайант набрали по 28 очков, Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 11 передач. В составе «Чикаго» лучшими стали Отто Портер (28 очков, 12 подборов), Зак Лавин (22 очка, 7 передач) и Коби Уайт (16 очков, 10 передач). «Уизардс» потерпели пятое поражение подряд на старте чемпионата, «Буллз» с результатом 2-3 занимают 12-е место на Востоке.

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