Стивен Адамс пришёл к командному самолёту по снегу в шлёпанцах на босу носу

Центровой «Нью-Орлеан Пеликанс» Стивен Адамс пришёл к командному самолёту по снегу в шлёпанцах на босу носу.

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Напомним, в контракте Адамса оставался один год, за который он получит $ 27,5 млн, после чего «Нью-Орлен» продлил с центровым сотрудничество на два года с зарплатой $ 35 млн. Адамс присоединился к «Пеликанс» в результате обмена из «Оклахома-Сити Тандер» в межсезонье-2020. Стивен был выбран «Оклахома-Сити» на драфте НБА 2013 года под 12-м пиком и провёл в клубе первые семь сезонов карьеры. В прошлом сезоне его средние показатели составили 10,9 очка, 9,2 подбора, 2,3 передачи и 1,1 блок-шота.