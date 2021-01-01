Ушедший из «Далласа» игрок не считает Луку Дончича суперзвездой НБА

Разыгрывающий Джей Джей Бареа, попинувший «Даллас Маверикс» в межсезонье-2020, не считает своего бывшего одноклубника Луку Дончича суперзвездой НБА.

«Лука всё ещё ребёнок, который учится и растёт. Он пока не сделал следующего шага. Когда он начнёт по-настоящему тренироваться, по-настоящему работать и по-настоящему подготовится к НБА, то станет монстром. Сейчас он всё ещё ребёнок, который думает, что и так справится. Лука прогрессирует с каждым годом. Но я думаю, что он ещё ребёнок. К 24-25 годам он станет мужчиной. Тогда он будет настоящей проблемой. Дончич любит игру, любит своих товарищей по команде. Он любит соревноваться с лучшими. У него есть всё. Я думаю, ему предначертано стать отличным баскетболистом», — приводит слова Бареа Essentially Sports.