Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Спёрс», «Хоукс» разгромили «Нетс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе Эй-Ти-энд-Ти-центр в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счётом 109:103.

Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.

Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Келдон Джонсон, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.

В другом матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Миннесоту» Тимбервулвз со счётом 130:109, «Атланта Хоукс» победил «Бруклин Нетс» со счётом 114:96, а «Чикаго Буллз» проиграл «Милуоки Бакс» со счётом 96:126.