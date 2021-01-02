Трипл-дабл Леброна Джеймса помог «Лейкерс» обыграть «Спёрс», «Хоукс» разгромили «Нетс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла на стадионе Эй-Ти-энд-Ти-центр в Сан-Антонио и закончилась победой гостей со счётом 109:103.
Самым результативным в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 11 подборов. Леброн Джеймс записал в свой актив трипл-дабл из 26 очков, 11 подборов и 10 передач.
Самым результативным в «Сан-Антонио» стал Келдон Джонсон, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов.
В другом матче «Вашингтон Уизардс» обыграл «Миннесоту» Тимбервулвз со счётом 130:109, «Атланта Хоукс» победил «Бруклин Нетс» со счётом 114:96, а «Чикаго Буллз» проиграл «Милуоки Бакс» со счётом 96:126.
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 26, Дерозан - 23, Гэй - 15, Мюррей - 12, Миллз - 10, Уайт - 9, Уокер - 8, Бэйтс-Диоп, Васселл, Джонс, Лайлз, Ойбанкс, Олдридж, Пёлтль, Саманич, Уэзерспун
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 34, Джеймс - 26, Шрёдер - 15, Колдуэлл-Поуп - 11, Кузма - 11, Хортон-Такер - 5, Харрелл - 4, Моррис - 3, Адетокунбо, Дадли, Карузо, Кейкок, Кук, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 130
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 21, Рид - 17, Эдвардс - 17, Расселл - 14, Лейман - 12, Маклафлин - 10, Вандербилт - 6, Эрнангомес - 5, Калвер - 4, Рубио - 3, Дэвис, Макдэниелс, Ноуэлл, Окоги, Таунс, Хагенс
Вашингтон Уизардс: Бил - 31, Брайант - 18, Робинсон - 13, Нето - 12, Авдия - 11, Дав. Бертанс - 11, Лопес - 11, Хатимура - 11, Смит - 5, Браун - 4, Мэтьюз - 3, Бонга, Вагнер, Гилл, Пасечникс, Уинстон, Уэстбрук
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
96 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Дюрант - 28, Ирвинг - 18, Харрис - 12, Джордан - 8, ЛеВерт - 8, Грин - 7, Аллен - 5, Принс - 5, Браун - 2, Луваву-Кабарро - 2, Кьоцца - 1, Джонсон, Динвидди, Клэкстон, Куруч, Перри, Шамет
Атланта Хоукс: Хантер - 23, Янг - 21, Коллинс - 20, Капела - 12, Реддиш - 12, Хаертер - 10, Богданович - 7, Хилл - 6, Гудвин - 3, Галлинари, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Рондо, Снелл, Фернанду
НБА - регулярный чемпионат
02 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 96
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Форбс - 18, Миддлтон - 14, Портис - 13, Дивинченцо - 11, Коннотон - 11, Холидэй - 11, Лопес - 9, Нвора - 7, Уилсон - 3, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Огастин
Чикаго Буллз: Лавин - 16, Валентайн - 14, Картер - 12, Уайт - 12, Портер - 9, Уильямс - 8, Янг - 6, Гэффорд - 5, Дотсон - 4, Мокока - 4, Темпл - 4, Корнет - 2, Арчидиаконоу, Маркканен, Саторански, Фелисио, Хатчинсон
Рекомендуем вам
- 2 января 2021
-
06:31
-
05:34
-
02:30
- 1 января 2021
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:08
-
22:04
-
19:02
-
18:55
-
14:17
-
14:11
-
12:19
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
09:53
-
09:48
-
08:43
-
08:38
- 31 декабря 2020
-
19:56
-
16:29
-
15:45
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
-
12:40
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:32
-
09:48
-
09:20
-
09:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам