«Хьюстон» запросил у «Майами» солидную компенсацию за Джеймса Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» продолжает переговоры по возможному обмену лидера команды Джеймса Хардена. Одним из главных претендентов на баскетболиста является «Майами Хит». По слухам, в Техасе за Хардена хотят получить из «Майами» Тайлера Хирроу и Данкана Робинсона.
Известный обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон отметил на своей странице в «Твиттере», что этого будет мало.
«Мне сказали, что «Хьюстон» хочет намного больше, чем просто получить дуэт Робинсон — Хирро», — написал Джексон.
Напомним, Харден запросил обмен из «Хьюстона» ещё до старта сезона, но пока осуществить сделку не удалось. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы также в «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». В межсезонье «Рокетс» уже покинул Расселл Уэстбрук.
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