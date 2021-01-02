«Хьюстон» запросил у «Майами» солидную компенсацию за Джеймса Хардена

Руководство «Хьюстон Рокетс» продолжает переговоры по возможному обмену лидера команды Джеймса Хардена. Одним из главных претендентов на баскетболиста является «Майами Хит». По слухам, в Техасе за Хардена хотят получить из «Майами» Тайлера Хирроу и Данкана Робинсона.

Известный обозреватель издания Miami Herald Барри Джексон отметил на своей странице в «Твиттере», что этого будет мало.

«Мне сказали, что «Хьюстон» хочет намного больше, чем просто получить дуэт Робинсон — Хирро», — написал Джексон.

Напомним, Харден запросил обмен из «Хьюстона» ещё до старта сезона, но пока осуществить сделку не удалось. Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы также в «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». В межсезонье «Рокетс» уже покинул Расселл Уэстбрук.