Дончич: Ламело Болл станет великим игроком

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич убеждён, что третий номер драфта-2020, новобранец «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, станет «великим игроком».

«Ламело — отличный игрок, он выдал против нас чертовски хорошую игру. Убеждён, он станет великим игроком в этой лиге. Он должен и дальше получать удовольствие от игры», — приводит слова словенца Pickandroll.

Отметим, что матч с «Маверикс» стал у Болла одним из лучших в НБА — он собрал коллекцию из 22 очков, 8 подборов, 5 передач, 1 блок-шота и 1 перехвата. Это помогло его команде победить. При этом в первом матче в карьере в НБА Ламело Болл провалился, не набрав ни одного очка.

Напомним, что старший брат Ламело, Лонзо, выступает в «Нью-Орлеан Пеликанс».