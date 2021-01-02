Гомельский: к Боломбою нет претензий по физическому состоянию. Но технику нужно улучшить

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о тяжёлом форварде ЦСКА Джоэле Боломбое, отметив, что для дальнейшего роста тому необходимо усерднее работать над техникой.

«Есть такое понятие — профессионализм. Разные игроки понимают профессионализм по-разному. К Боломбою нет претензий по физическому состоянию. А вот его техника нуждается в улучшении. Но и над техникой можно и нужно работать индивидуально.

Освоение нового технического элемента — это количество повторений на тренировках. Естественно, нужен тренер для наблюдения за выполнением и указанием на ошибки. Похоже, такая работа Боломбоем не ведётся или ведётся в недостаточной степени", — написал Гомельский на своём официальном сайте.