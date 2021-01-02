Гомельский: к Боломбою нет претензий по физическому состоянию. Но технику нужно улучшить
Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о тяжёлом форварде ЦСКА Джоэле Боломбое, отметив, что для дальнейшего роста тому необходимо усерднее работать над техникой.
«Есть такое понятие — профессионализм. Разные игроки понимают профессионализм по-разному. К Боломбою нет претензий по физическому состоянию. А вот его техника нуждается в улучшении. Но и над техникой можно и нужно работать индивидуально.
Освоение нового технического элемента — это количество повторений на тренировках. Естественно, нужен тренер для наблюдения за выполнением и указанием на ошибки. Похоже, такая работа Боломбоем не ведётся или ведётся в недостаточной степени", — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Рекомендуем вам
- 2 января 2021
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
-
08:48
-
06:31
-
05:34
-
02:30
- 1 января 2021
-
23:17
-
23:12
-
23:05
-
22:08
-
22:04
-
19:02
-
18:55
-
14:17
-
14:11
-
12:19
-
10:41
-
10:36
-
10:30
-
09:53
-
09:48
-
08:43
-
08:38
- 31 декабря 2020
-
19:56
-
16:29
-
15:45
-
15:25
-
14:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам