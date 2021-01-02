Реджи Линч: помню «Химки» ещё по играм в составе «Калева». Одна из лучших команд Лиги ВТБ

Центровой «Локомотива-Кубань» Реджи Линч поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Химками» и общими ожиданиями от 2021 года.

— Реджи, во времена игры в NCAA ты несколько раз играл в новогодние дни, но для Европы довольно необычно выходить даже на тренировки 1 января, как случилось в этом году у «Локо». Или для тебя это обычная ситуация?



— Хоть в США и бывают матчи 1 января, но все-таки обычно получалось отдохнуть и провести время с семьей. Это волшебное время в году, которое всегда стараешься провести с самыми близкими людьми. Сейчас же я в Краснодаре и у меня есть локосемья! Поэтому я постарался провести больше времени с ребятами, с командой, и как можно лучше подготовиться к следующим матчам!



— Первый матч в 2021 году «Локо» предстоит сыграть против «Химок», которые сейчас переживают не лучшие времена.

— Я помню «Химки» ещё по играм в составе «Калева». Это одна из лучших команд в Лиге ВТБ и их никогда нельзя сбрасывать со счетов, нет даже смысла смотреть на текущие результаты, это не имеет никакого значения. Тогда, два года назад, я уже играл против Алексея Шведа, который является серьезным оружием «Химок», а также против Джордана Мики, который очень хорош. Сейчас же у них ещё больше классных игроков, из центровых бы выделил Девина Букера, который показывает отличную игру. Повторюсь, мы не смотрим на таблицу, мы знаем, что это отличная команда.

Для меня лично это будет непростой матч, так как «большие» «Химок» очень атлетичные, хорошо играют в трехсекундной зоне, а также могут здорово атаковать из-за дуги.



— Твои пожелания всем поклонникам баскетбола в Новом году!



2020-й стал тяжелым годом для всего мира, но я надеюсь, что все печали и невзгоды останутся в прошлом, а 2021-й год станет успешным и принесет всем болельщикам только самое лучшее! Мы, в свою очередь, постараемся провести вторую половину сезона максимально продуктивно и закончить сезон с высоко поднятой головой!