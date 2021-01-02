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«Торонто» стал серьёзным претендентом на обмен Джеймса Хардена

«Торонто» стал серьёзным претендентом на обмен Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Торонто Рэпторс» является серьёзным претендентом на обмен Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».

«Рэпторс» находятся в том же положении, что и два года назад, когда заполучили Кавая Леонарда. У них много хороших игроков, и это очень хорошая команда. В Восточной конференции есть семь команд, которые считают, что могут претендовать на место в финале. Считаю, что «Рэпторс» — серьёзные претенденты на обмен Хардена. У них есть всё необходимое, чтобы совершить такой обмен", — приводит слова Уиндхорста ESPN.

Напомним, Харден запросил обмен из «Хьюстона» ещё до старта сезона, но осуществить сделку пока не удалось. Сообщалось, что в услугах игрока заинтересованы также «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». В межсезонье «Рокетс» покинул Расселл Уэстбрук.

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