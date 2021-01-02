«Нулевой». Эксперт раскритиковал Стива Керра

Эксперт НБА Кевин О'Коннор жёстко раскритиковал главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра.



«Всё просто: лучшие тренеры адаптируют систему, чтобы максимально раскрыть таланты игроков. Стив Керр не сделал ничего подобного с «Уорриорз». Он просто нулевой. Керру нужно срочно что-то менять, иначе всё станет только хуже. Нужно наладить розыгрыш пик-н-роллов с Карри и Уайзменом. Стоит играть проще», — написал Кевин О'Коннор в своём «твиттере».



Ранее стало известно, что центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (98:123) повредил голеностоп. На старте сезона «Голден Стейт Уорриорз» одержали две победы и потерпели три поражения. Следующий матч «Голден Стэйт» проведёт 3 января с «Портлендом».