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Игрок «Голден Стэйт» порвал мениск

Игрок «Голден Стэйт» порвал мениск
Баскетбол / НБА 0

Тяжелый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Ален Смаилагич выбыл из строя из-за разрыва правого мениска, сообщает Eurohoops.

20-летнего баскетболиста ждёт операция, сроки возвращения в строй остаются неопределёнными. Ожидается, что игрок пропустит как минимум месяц. Смаилагич пока не принимал участия в матчах регулярного чемпионата НБА в нынешнем сезоне, но числится в заявке команды. В прошлом сезоне он набирал 4,2 очка и совершал 1,9 подбора в среднем за игру. Смаилагич был выбран «Голден Стэйт» под 39-м пиком на драфте НБА 2019 года.

Ранее в составе «Голден Стэйт» травму голеностопа получил второй номер драфта-2020 Джеймс Уайзмен. Травма называется несерьёзной, поэтому игрок, скорее всего, вернётся в строй со дня на день.

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