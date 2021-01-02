Звезда «Барселоны» покинул расположение команды

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич не выйдет на площадку в гостевом матче чемпионата Испании с «Фуэнлабрадой» 3 января, сообщает Eurohoops.



29-летний Миротич не сможет сыграть по личным причинам. Руководство «Барселоны» позволило баскетболисту покинуть расположение команды. Миротич пропустит второй матч «Барселоны» подряд. Форвард отсутствовал в заявке на матч 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (77:90) 30 декабря. Миротич набирает 14,4 очка и собирает 5,8 подбора при точности 69,6% двухочковых бросков и 45,7% трехочковых в нынешнем сезоне чемпионата Испании.



Миротич является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги. Зарплата тяжёлого форварда составляет $ 5,4 млн за сезон.