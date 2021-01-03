Куртинайтис: получил травму Уильямс, но у «Локомотива-Кубань» много других хороших игроков
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».
«В этом сезоне «Локомотив» играет хорошо, причем не только в Лиге ВТБ, но и в Кубке Европы. Несмотря на то, что получил травму их лидер и основной центровой Уильямс, который набирал более 20 очков за матч и брал по 13-15 подборов, в их составе много других хороших игроков, таких как Кузминскас, Калниетис и основной снайпер Кроуфорд. Одним словом, это опасная команда, которая играет в легкий баскетбол атакующего плана. Будет нелегко», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.
Встреча состоится 3 января 2021 года.
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