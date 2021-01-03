Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Шарлотт», «Торонто» уступил «Пеликанс»

В ночь со 2 на 3 января 2021 года в НБА состоялось сразу несколько встреч регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021.
В матче между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Торонто Рэпторс» победу одержали номинальные хозяева площадки – 120:116. Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм – 31 очко, 6 подборов и 4 передачи.
«Филадельфия Сиксерс» одержала 4-ю победу в 5 встречах на старте НБА, обыграв дома «Шарлотт Хорнетс» — 127:112. Трипл-даблом в составе победителей отметился разыгрывающий Бен Симмонс – 15 очков, 12 подборов и 11 передач.
В оставшихся матчах игрового дня «Орландо Мэджик» уступил «Оклахоме-Сити Тандер» (99:108), «Нью-Йорк Никс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (106:102), а «Атланта Хоукс» проиграла «Кливленд Кавальерс» (91:96).
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