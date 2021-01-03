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Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Шарлотт», «Торонто» уступил «Пеликанс»

Трипл-дабл Симмонса помог «Филадельфии» обыграть «Шарлотт», «Торонто» уступил «Пеликанс»
Баскетбол / НБА 0
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В ночь со 2 на 3 января 2021 года в НБА состоялось сразу несколько встреч регулярного чемпионата НБА сезона-2020/2021.

В матче между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Торонто Рэпторс» победу одержали номинальные хозяева площадки – 120:116. Лучшую результативность в этой встрече продемонстрировал лёгкий форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм – 31 очко, 6 подборов и 4 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 31, Уильямсон - 21, Бледсо - 19, Адамс - 13, Болл - 13, Харт - 9, Хэйс - 6, Редик - 5, Александер-Уолкер - 3, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Эрнангомес
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Буше - 24, Ануноби - 17, Лоури - 16, Пауэлл - 12, Сиакам - 10, Бэйнс - 8, Лень - 2, Бембри, Ватанабэ, Джонсон, Дэвис, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис

«Филадельфия Сиксерс» одержала 4-ю победу в 5 встречах на старте НБА, обыграв дома «Шарлотт Хорнетс» — 127:112. Трипл-даблом в составе победителей отметился разыгрывающий Бен Симмонс – 15 очков, 12 подборов и 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
127 : 112
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 24, Карри - 21, Эмбиид - 19, Милтон - 18, Симмонс - 15, Грин - 13, Макси - 9, Ховард - 5, Тибулл - 3, Брэдли, Джо, Коркмаз, Матиас, Пуарье, Рид, Скотт, Фергюсон
Шарлотт Хорнетс: Розир - 35, Хэйворд - 20, Болл - 13, Бийомбо - 9, Вашингтон - 9, Мартин - 9, Бриджес - 8, Грэм - 5, Макдэниелс - 4, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Монк, Риллер, Ричардс

В оставшихся матчах игрового дня «Орландо Мэджик» уступил «Оклахоме-Сити Тандер» (99:108), «Нью-Йорк Никс» обыграл «Индиану Пэйсерс» (106:102), а «Атланта Хоукс» проиграла «Кливленд Кавальерс» (91:96).

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
99 : 108
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Орландо Мэджик: Вучевич - 30, Росс - 26, Гордон - 15, Фульц - 12, Берч - 5, Бэйкон - 5, Картер-Уильямс - 4, Энтони - 2, Айзек, Амину, Бамба, Боун, Кларк, Мане, Океке, Фурнье, Эннис
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 19, Хилл - 18, Жильжо-Александер - 16, Диалло - 12, Маледон - 12, Хорфорд - 12, Дорт - 9, Мускала - 8, Уильямс - 2, Ариза, Браун, Джексон, Джером, Миллер, Покушевски, Роби, Холл
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Брогдон - 33, Тёрнер - 17, Оладипо - 16, Сабонис - 13, Холидэй - 12, Макдермотт - 9, Макконнелл - 2, Битадзе, Боуэн, Леке, Лэмб, Мартин, Самнер, Стэнли, Сэмпсон, Уоррен, Холидей
Нью-Йорк Никс: Барретт - 25, Пэйтон - 19, Робинсон - 16, Риверс - 15, Рэндл - 12, Куикли - 9, Баллок - 6, Ноэль - 4, Браздейкис, Бёркс, Нокс, Нтиликина, Пинсон, Смит, Спеллмен, Топпин, Харпер
НБА - регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
91 : 96
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Атланта Хоукс: Хантер - 17, Капела - 16, Янг - 16, Хаертер - 13, Богданович - 11, Коллинс - 10, Гудвин - 6, Реддиш - 2, Галлинари, Данн, Мэйс, Найт, Оконгву, Рондо, Снелл, Фернанду, Хилл
Кливленд Кавальерс: Секстон - 27, Макги - 14, Драммонд - 12, Осман - 11, Нэнс - 9, Гарлэнд - 8, Дотсон - 7, Экзам - 6, Мейкер - 2, Болден, Деллаведова, Лав, Окоро, Портер, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
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