Джон Уолл установил рекорд НБА и повторил уникальное достижение Майкла Джордана

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл набрал 28 очков, собрал 4 подбора, отдал 6 передач, совершил 3 перехвата и выполнил 2 блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (102:94).
В прошлом матче с «Сакраменто» (122:119) Уолл записал в свой актив 22 очка, 6 подборов и 9 передач. Уолл стал первым игрок в истории НБА, который дважды подряд набирал 20+ очков после двух или более лет отсутствия на площадке по причине травмы. Джон продолжительное время восстанавливался после повреждений пятки и ахилла. Кроме того, Уолл стал первым игроком после Майкла Джордана, который смог набрать 50 и более очков за два матча после двухлетней паузы без игровой практики. Джордану удавалось подобное, когда он вернулся в НБА в 2001 году и выступал за «Вашингтон Уизардс».
Уолл стал самым результативным в «Хьюстоне». Команда проводила второй матч с «Сакраменто» без получившего травму голеностопа Джеймса Хардена.
Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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