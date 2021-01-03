Шакил О'Нил: набирая 11 очков за игру, можно заработать $ 200 млн

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил поделился своим мнением о новом контракте Руди Гобера с «Ютой».
Гобер подписал пятилетнее соглашение с командой из Солт-Лейк-Сити, которое стало самым крупным в истории НБА для центровых. Француз за пять лет заработает $ 205 млн.
«Я не хочу выступать в качестве хейтера, но это должно стать вдохновением и стимулом для детишек. Набирая за игру в НБА 11 очков, можно заработать $ 200 млн», — приводит слова Шакила О'Нила AHN Fire Digital.
28-летний Гобер имел право заключить сверхмаксимальное продление на $ 228 млн подобно форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Французский баскетболист не просил настолько большую сумму, поскольку хочет оставить «Джаз» пространство в платёжной ведомости для усиления состава в будущем.
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