Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кендрик Перкинс: в сезоне новичка я весил 145 кг и имел 24% жира в организме

Кендрик Перкинс: в сезоне новичка я весил 145 кг и имел 24% жира в организме
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился воспоминаниями о дебютном сезоне в лиге.

«Я мало играл в первые два года карьеры в НБА. Тогда у меня был лишний вес. Помню, как начал первый тренировочный лагерь. Тогда я весил 145 кг и имел 24% жира в организме», — приводит слова Перкинса Pickandroll.

Перкинс был выбран на драфте НБА 2003 года «Мемфис Гриззлиз».

Большую часть карьеры Кендрик провёл в «Бостон Селтикс», в составе которого завоевал чемпионский титул в 2008 году. Центровой играл за «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд». В активе Перкинса 782 матча в регулярных чемпионатах и 143 – в плей-офф. Последней командой Перкинса стал «Кливленд», в котором он принял участие в одном матче в сезоне-2017/2018.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021