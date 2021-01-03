Кендрик Перкинс: в сезоне новичка я весил 145 кг и имел 24% жира в организме
Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился воспоминаниями о дебютном сезоне в лиге.
«Я мало играл в первые два года карьеры в НБА. Тогда у меня был лишний вес. Помню, как начал первый тренировочный лагерь. Тогда я весил 145 кг и имел 24% жира в организме», — приводит слова Перкинса Pickandroll.
Перкинс был выбран на драфте НБА 2003 года «Мемфис Гриззлиз».
Большую часть карьеры Кендрик провёл в «Бостон Селтикс», в составе которого завоевал чемпионский титул в 2008 году. Центровой играл за «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Кливленд». В активе Перкинса 782 матча в регулярных чемпионатах и 143 – в плей-офф. Последней командой Перкинса стал «Кливленд», в котором он принял участие в одном матче в сезоне-2017/2018.
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