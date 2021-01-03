Владимир Гомельский оценил уровень Зайона Уильямсона

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о таланте тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона, отметив, что, невзирая на свои данные, он вряд ли сравнится с лидером «Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Уильямсон — очень талантливый игрок, обладающий уникальными физическим данными. Но он далёк от универсализма Леброна. Он уже вырос в одного из трёх лучших мощных форвардов лиги. Но представить его на позиции разыгрывающего или атакующего защитника, как иногда делает Леброн, я не могу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Зайон Уильямсон — первый номер драфта-2019 года. Большую часть предыдущего регулярного чемпионата он пропустил из-за травмы. Нынешний сезон станет для него первым полноценным.