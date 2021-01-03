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ЦСКА в гостях разгромил «Нижний Новгород»

ЦСКА в гостях разгромил «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала ЦСКА.

«Армейцы» уже с первой четверти завладели инициативой и повели в счёте 24:21, к большому перерыву их преимущество выросло до 11 очков — 46:35. После большого перерыва москвичи не сбавляли оборотов, победив и в оставшихся четвертях. В итоге подопечные Итудиса одержали победу со счётом 83:63.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 22 очка, по 13 очков в активе Яниса Стрелниекса и Дэррана Хиллиарда. У «Нижнего Новгорода» лучшим стал американец Шеперд, записавший в актив 17 очков. Ещё 12 баллов принёс нижегородцам Евгений Бабурин.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
63 : 83
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Шеферд - 17, Бабурин - 12, Комолов - 10, Ганькевич - 8, Стребков - 7, Гаврилович - 4, Чадов - 3, Петрасек - 2, Герасимов, Гонтарь, Платонов
ЦСКА: Шенгелия - 22, Стрелниекс - 13, Хиллиард - 13, Боломбой - 8, Курбанов - 6, Милутинов - 5, Фойгтман - 5, Хэкетт - 5, Лопатин - 4, Хоменко - 2, Антонов, Ухов
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