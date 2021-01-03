ЦСКА в гостях разгромил «Нижний Новгород»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала ЦСКА.

«Армейцы» уже с первой четверти завладели инициативой и повели в счёте 24:21, к большому перерыву их преимущество выросло до 11 очков — 46:35. После большого перерыва москвичи не сбавляли оборотов, победив и в оставшихся четвертях. В итоге подопечные Итудиса одержали победу со счётом 83:63.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 22 очка, по 13 очков в активе Яниса Стрелниекса и Дэррана Хиллиарда. У «Нижнего Новгорода» лучшим стал американец Шеперд, записавший в актив 17 очков. Ещё 12 баллов принёс нижегородцам Евгений Бабурин.