ЦСКА в гостях разгромил «Нижний Новгород»
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная одноимённая команда принимала ЦСКА.
«Армейцы» уже с первой четверти завладели инициативой и повели в счёте 24:21, к большому перерыву их преимущество выросло до 11 очков — 46:35. После большого перерыва москвичи не сбавляли оборотов, победив и в оставшихся четвертях. В итоге подопечные Итудиса одержали победу со счётом 83:63.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Торнике Шенгелия, набравший 22 очка, по 13 очков в активе Яниса Стрелниекса и Дэррана Хиллиарда. У «Нижнего Новгорода» лучшим стал американец Шеперд, записавший в актив 17 очков. Ещё 12 баллов принёс нижегородцам Евгений Бабурин.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
03 января 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
63 : 83
ЦСКА
Москва, Россия
Нижний Новгород: Шеферд - 17, Бабурин - 12, Комолов - 10, Ганькевич - 8, Стребков - 7, Гаврилович - 4, Чадов - 3, Петрасек - 2, Герасимов, Гонтарь, Платонов
ЦСКА: Шенгелия - 22, Стрелниекс - 13, Хиллиард - 13, Боломбой - 8, Курбанов - 6, Милутинов - 5, Фойгтман - 5, Хэкетт - 5, Лопатин - 4, Хоменко - 2, Антонов, Ухов
Рекомендуем вам
- 3 января 2021
-
18:26
-
17:51
-
17:46
-
17:13
-
16:31
-
15:54
-
14:51
-
12:49
-
10:49
-
09:51
-
09:09
-
09:04
-
08:32
-
08:29
-
06:24
-
05:25
-
00:51
- 2 января 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
21:52
-
20:51
-
19:01
-
17:54
-
17:26
-
17:12
-
16:59
-
15:48
-
14:27
-
12:59
-
11:48
-
10:47
-
09:53
-
08:59
-
08:52
Партнерский контент
Рекомендуем вам