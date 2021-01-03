ЦСКА потерял ведущего игрока из-за травмы

Один из лидеров ЦСКА Дэниел Хэкетт получил травму в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом», сообщает News.ru. Баскетболист не смог доиграть встречу, так как подвернул голеностоп в ходе борьбы с баскетболистом соперников Артёмом Комоловым. Во второй половине матча Хэкетт на паркете уже не появлялся.

Напомним, что ЦСКА победил в матче с «Нижним Новгородом» со счётом 83:63. За 13 минут на паркете Хэкетт успел собрать коллекцию из 5 очков, 2 передач и 3 подборов. В регулярном чемпионате Евролиги Хэкетт принял участие в 13 матчах (11 в старте), набирая в них 9,7 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,1 передачи.

Следующий матч ЦСКА проведёт 7 января на выезде с «Басконией».