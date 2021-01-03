Вуда бросила девушка после невыбора на драфте. Сейчас у него контракт на $ 41 млн

Портал NBAHolics вспомнил историю, которая приключилась с тяжёлым форвардом «Хьюстон Рокетс» Кристианом Вудом в 2015 году.
Тогда баскетболист не был выбран на драфте ни одной из команд. После этого, буквально в ночь драфта, его бросила девушка.
Фото доступно в «Твиттере» Гэри Перриша.
Тем не менее тогда Вуд не сдался и попробовал пробиться в НБА посредством выступлений в G-лиге. Зарекомендовав себя в фарм-клубе «Филадельфии Сиксерс», он получил возможность выступать за команду из Пенсильвании. Позже Вуд защищал цвета «Шарлотт Хорнетс», «Милуоки Бакс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Детройт Пистонс».
В 2020 году он перебрался в «Хьюстон Рокетс». С клубом из Техаса игрок заключил контракт на $ 41 млн. Уже в дебютном матче за «Рокетс» Вуд оформил дабл-дабл из 31 очка и 13 подборов.
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