«Лейкерс» обыграли «Гриззлиз», Леброн оформил дабл-дабл

«Лос-Анджелес Лейкерс» на арене «ФедЭксФорум» обыграл «Мемфис Гриззлиз» со счётом 108:94.

Самыми результативными в составе победителей стали Леброн Джеймс (22 очка, 13 подборов и 8 передач), Энтони Дэвис (17 очков и 9 подборов) и Монтрезл Харрел (16 очков и 9 подборов). Наиболее заметными на площадке в составе «Гриззлиз» были Кайл Андерсон (18 очков), Йонас Валанчюнас (14 очков и 10 подборов) и Тайас Джонс (14 очков).

Также в рамках игрового дня «Дейтройт Пистонс» уступил «Бостон Селтикс» – 120:122, «Вашингтон Уиззардс» победил «Бруклин Нетс» – 123:122, «Миннесота Тимбервулвз» проиграл «Денвер Наггетс» – 109:124, а «Юта Джаз» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» – 130:109.

Кроме того, в НБА проходит ещё три матча – «Чикаго Буллз» принимает «Даллас Маверикс», «Финикс Санз» играет с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Голден Стэйт Уорриорз» встречается с «Портленд Трэйл Блэйзерс».