Лука Дончич получил травму четырёхглавой мышцы бедра
Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» из-за ушиба четырёхглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».
Возвращение игрока в строй ожидается в ближайшие дни. Без Дончича «Маверикс» уступили «Буллз» со счётом 108:118. Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 31 очко. У Джоша Ричардсона и Максимилиана Клебера – по 16. У «Чикаго» самым заметным на паркете был защитник Зак Лавин. Он принёс своей команде 39 очков. Ещё 23 в свой актив записал Коби Уайт.
В первых пяти матчах сезона Дончич набирал в среднем 24,4 очка, 7,6 подбора и 6,4 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
04 января 2021, понедельник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
118 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Уайт - 23, Портер - 15, Гэффорд - 12, Картер - 7, Янг - 7, Валентайн - 6, Уильямс - 6, Темпл - 3, Арчидиаконоу, Дотсон, Корнет, Маркканен, Мокока, Саторански, Фелисио, Хатчинсон
Даллас Маверикс: Брансон - 31, Клебер - 16, Ричардсон - 16, Хардуэй-младший - 13, Коли-Стайн - 8, Бёрк - 7, Марьянович - 6, Финни-Смит - 5, Пауэлл - 4, Джонсон - 2, Бей, Грин, Дончич, Ивунду, Порзингис, Терри, Хинтон
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