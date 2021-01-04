Лука Дончич получил травму четырёхглавой мышцы бедра

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич пропустил матч регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» из-за ушиба четырёхглавой мышцы левого бедра. Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».



Возвращение игрока в строй ожидается в ближайшие дни. Без Дончича «Маверикс» уступили «Буллз» со счётом 108:118. Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 31 очко. У Джоша Ричардсона и Максимилиана Клебера – по 16. У «Чикаго» самым заметным на паркете был защитник Зак Лавин. Он принёс своей команде 39 очков. Ещё 23 в свой актив записал Коби Уайт.



В первых пяти матчах сезона Дончич набирал в среднем 24,4 очка, 7,6 подбора и 6,4 передачи.