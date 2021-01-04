Зак Лавин установил рекорд «Чикаго» в эпоху после Майкла Джордана

Высокая результативность Зака Лавина помогла «Чикаго Буллз» обыграть в очередном матче НБА «Даллас Маверикс» (118:108). Защитник «быков» набрал 39 очков.



Это 18 игра Лавина, в которой он набирал 35 очков и более, что является самым высоким показателем среди всех игроков «Чикаго» со времён легендарного Майкла Джордана.



Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 31 очко. У Джоша Ричардсона и Максимилиана Клебера – по 16. У «Чикаго» самым заметным на паркете был именно Лавин — 39 очков, 6 подборов и 5 передач. Ещё 23 в свой актив записал Коби Уайт. Стоит отметить, что «Маверикс» проводили эту встречу без своего звёздного разыгрывающего Луки Дончича, травмировавшего ногу.

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