Зак Лавин установил рекорд «Чикаго» в эпоху после Майкла Джордана
Высокая результативность Зака Лавина помогла «Чикаго Буллз» обыграть в очередном матче НБА «Даллас Маверикс» (118:108). Защитник «быков» набрал 39 очков.
Это 18 игра Лавина, в которой он набирал 35 очков и более, что является самым высоким показателем среди всех игроков «Чикаго» со времён легендарного Майкла Джордана.
Самым результативным в составе «Далласа» стал разыгрывающий Джейлен Брансон, набравший 31 очко. У Джоша Ричардсона и Максимилиана Клебера – по 16. У «Чикаго» самым заметным на паркете был именно Лавин — 39 очков, 6 подборов и 5 передач. Ещё 23 в свой актив записал Коби Уайт. Стоит отметить, что «Маверикс» проводили эту встречу без своего звёздного разыгрывающего Луки Дончича, травмировавшего ногу.
Лука Дончич получил травму четырёхглавой мышцы бедра
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