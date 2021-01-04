Факундо Кампаццо провёл лучшую игру за карьеру в НБА

Аргентинец Факундо Кампаццо, поучаствовавший в победе «Денвер Наггетс» в матче с «Миннесотой Тимбервулвз», провёл свою самую результативную игру в НБА.

Плеймейкер сыграл 21 минуту и стал лучшим игроком «Наггетс», вышедшим со скамейки запасных. В активе Кампаццо 15 очков, 2 передачи, 1 подбор и 1 блокшот.



«Денвер» обыграл «Миннесоту» со счётом 124:109. Наибольший вклад в победу внёс разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей. На его счету 36 очков. Центровой Йокич оформил свой четвёртый трипл-дабл в нынешнем сезоне, набрав 19 очков, 12 подборов и 12 передач. У «Тимбервулвз» самыми результативными стали Малик Бисли (25), Джарретт Калвер (20) и Д'Анджело Расселл (18).

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