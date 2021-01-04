Никола Милутинов признан MVP декабря в Евролиге

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов признан самым ценным игроком (MVP) баскетбольной Евролиги в декабре, сообщается на сайте турнира.



Серб помог «армейцам» выиграть все шесть матчей в прошлом месяце. ЦСКА продлил победную серию до 12 игр. В среднем за матч Милутинов набирал 12,3 очка и совершал 12,5 подбора.

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В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги 2020 года ЦСКА на выезде победил итальянский «Милан» (91:87 ОТ). Милутинов в той встрече оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов.



Никола сделал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006 год), Грегора Фучку («Барселона», 2005 год) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001 год), которые собирали по 11 подборов в нападении каждый.