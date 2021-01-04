Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Панатинаикос» уволил главного тренера

«Панатинаикос» уволил главного тренера
Баскетбол / Евролига 0

Греческий «Панатинаикос» расстался с главным тренером Георгиосом Воворасом, сообщает Eurohoops.

43-летний Воворас был назначен главным тренером «Панатинаикоса» перед началом сезона-2020/2021. Под его руководством клуб показал результат 5-11 в Евролиге и 7-1 в чемпионате Греции. Вчера, 3 января, команда потерпела поражение от «Лаврио» в чемпионате, после чего руководство приняло решение прекратить сотрудничество с Воворасом.

Вовораса может заменить Димитрис Прифтис, который на данный момент является главным тренером казанского УНИКСа. Также называется кандидатура Сотириса Манолопулоса. Отмечается, что назначение Прифтиса затрудняет необходимость выплаты компенсации УНИКСу за досрочное расторжение контракта.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021