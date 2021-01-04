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Стефен Карри и Тобиас Харрис — игроки недели в НБА

Стефен Карри и Тобиас Харрис — игроки недели в НБА
Баскетбол / НБА 0

НБА назвала лучших игроков второй игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим игроком Западной конференции признан разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. За неделю в среднем он набирал 39,7 очка, собирал 6,0 подбора и отдавал 5,0 передачи. «Голден Стэйт» одержал две победы и потерпел одно поражение. В матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс» Карри набрал рекордные в карьере 62 очка.

В Восточной конференции лучшим был признан форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс» Тобиас Харрис. «Филадельфия» добыла три победы, что помогло подопечным Дока Риверса стать единоличным лидером турнирной таблицы Восточной конференции с результатом 5-1. Харрис набирал в среднем 23,3 очка, собирал 9,7 подбора и отдавал 4,0 передачи.

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